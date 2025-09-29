Napad u Mičigenu: Najmanje četvoro mrtvih u crkvi Isusa Hrista svetaca

Najmanje četiri osobe su ubijene, a više njih povređeno u nedelju, 28. septembra, kada je naoružani muškarac kamionom uleteo u mormonsku crkvu punu vernika, otvorio vatru i namerno izazvao požar

Policija je saopštila da je napadač ubijen u razmeni vatre sa policijom osam minuta nakon početka napada, na parkingu iza crkve Isusa Hrista u Mičigenu, a FBI istražuje incident kao „ciljano nasilje“. Osumnjičeni je identifikovan kao četrdesetogodišnji Tomas Džejkob Senford iz grada Barton, piše „Vašington post“. Načelnik policije Vilijam Renej izjavio je da je deset osoba sa prostrelnim ranama prevezeno u bolnice, od kojih su dve kasnije preminule. Još dva tela