Napad u Mičigenu: Najmanje četvoro mrtvih u crkvi Isusa Hrista svetaca

Vreme pre 1 sat
Napad u Mičigenu: Najmanje četvoro mrtvih u crkvi Isusa Hrista svetaca

Najmanje četiri osobe su ubijene, a više njih povređeno u nedelju, 28. septembra, kada je naoružani muškarac kamionom uleteo u mormonsku crkvu punu vernika, otvorio vatru i namerno izazvao požar

Policija je saopštila da je napadač ubijen u razmeni vatre sa policijom osam minuta nakon početka napada, na parkingu iza crkve Isusa Hrista u Mičigenu, a FBI istražuje incident kao „ciljano nasilje“. Osumnjičeni je identifikovan kao četrdesetogodišnji Tomas Džejkob Senford iz grada Barton, piše „Vašington post“. Načelnik policije Vilijam Renej izjavio je da je deset osoba sa prostrelnim ranama prevezeno u bolnice, od kojih su dve kasnije preminule. Još dva tela
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

BBC News pre 16 minuta
U oružanom napadu u mormonskoj crkvi u SAD ubijeno četvoro

U oružanom napadu u mormonskoj crkvi u SAD ubijeno četvoro

N1 Info pre 36 minuta
Masovna pucnjava u Americi: Najmanje petoro mrtvih, sedam ljudi nestalo u napadu u mormonskoj crkvi u Mičigenu (video)

Masovna pucnjava u Americi: Najmanje petoro mrtvih, sedam ljudi nestalo u napadu u mormonskoj crkvi u Mičigenu (video)

Blic pre 6 minuta
Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Danas pre 11 minuta
Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Južne vesti pre 10 minuta
Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

NIN pre 6 minuta
"Još jedan ciljani napad na hrišćane u Americi": Oglasio se Tramp o napadu na crkvu, otkriveni jezivi detalji nesreće…

"Još jedan ciljani napad na hrišćane u Americi": Oglasio se Tramp o napadu na crkvu, otkriveni jezivi detalji nesreće (foto/video)

Večernje novosti pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonpožarFBI

Svet, najnovije vesti »

Izbori u Moldaviji: Ubedljiva pobeda proevropske stranke, policija upozorava na nerede

Izbori u Moldaviji: Ubedljiva pobeda proevropske stranke, policija upozorava na nerede

NIN pre 1 minut
Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Radio 021 pre 1 minut
Neobjavljeni rukopisi Virdžinije Vulf ugledali svetlost dana

Neobjavljeni rukopisi Virdžinije Vulf ugledali svetlost dana

Politika pre 1 minut
Danska zabranila letove za sve dronove

Danska zabranila letove za sve dronove

Politika pre 1 minut
Politička previranja u Kišinjevu: proevropski PAS zadržao većinu, ali opozicija traži istragu nepravilnosti

Politička previranja u Kišinjevu: proevropski PAS zadržao većinu, ali opozicija traži istragu nepravilnosti

Politika pre 1 minut