Krvoproliće u crkvi Napadač otvorio vatru na stotine ljudi i podmetnuo požar, ima mrtvih i povređenih (foto/video)

Najmanje četiri osobe su poginule, a osmoro je ranjeno nakon masovne pucnjave i požara u mormonskoj crkvi u Mičigenu, saopštila je policija

Načelnik opštine Grand Blan, Vilijam Renje saopštio je na konferenciji za novinare da su osumnjičenog ubili policajci, a da je dvoje povređenih u kritičnom stanju. Dodao je da je osumnjičeni 40-godišnji muškarac iz Bertona, koji je svojim vozilom uleteo u crkvu i počeo da puca na stotine ljudi koji su prisustvovali nedeljnoj službi. - Osumnjičeni je koristio jurišnu pušku i namerno podmetnuo požar - rekao je Renje i dodao da policija veruje da će pronaći još žrtava