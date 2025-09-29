Masovna pucnjava u Mičigenu: Napadač uleteo u mormonsku crkvu, pucao, pa izazvao požar

Nedeljnik pre 5 sati
Masovna pucnjava u Mičigenu: Napadač uleteo u mormonsku crkvu, pucao, pa izazvao požar

Najmanje četvoro ljudi poginulo je, a osam je povređeno sinoć u mormonskoj crkvi u američkoj saveznoj državi Mičigen, kada je naoružani napadač uleteo vozilom u crkvu, pucao iz puške i zapalio zgradu, javila je policija.

Zvaničnici kažu da se napad na mormonsku crkvu u Grand Blanku, gradu koji se nalazi na oko 100 kilometara severozapadno od Detroita desio tokom nedeljne službe kojoj su prisustvovale stotine ljudi, prenosi BBC. Napadač vozilom uleteo u crkvu, ubio četiri osobe pa stradao u razmeni vatre Kao osumnjičeni identifikovan je Tomas Džejkob Sanfor (40) iz Bartona, u državi Mičigen i njega je policija ubila na parkingu crkve. Vlasti istražuju incident kao čin ciljanog
