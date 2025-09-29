Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi
Osumnjičeni je iz automatske puške zapucao na stotine vernika koji su prisustvovali nedeljnoj misi, a usled napada se zapalila crkva. Policajci ubili napadača.
Najmanje četvoro ljudi je ubijeno, a osmoro je ranjeno kada je naoružani napadač automobilom uleteo u crkvu u Mičigenu, počeo da puca i zapalio taj objekat, saopštili su iz lokalne policije.
Napad na mormonsku Crkvu Isusa Hrista i svetaca sudnjeg dana i Grand Blanku, gradiću udaljenom 100 kilometara od Detroita, dogodio se dok su stotine vernika prisustvovale nedeljnoj službi.
Osumnjičen je Tomas Džejkob Senford, 40-godišnjak iz Bartona u Mičigenu, koga u policajci ubili posle napada na parkingu ovog verskog objekta.
Incident se tretira kao „čin usmerenog nasilja", ali motiv još nije poznat, kažu lokalne vlasti.
Dve žrtve su podlegle povredama pošto su upucane, saopštio je Vilijam Renje, šef policije u Grand Blanku.
Kasnije je potvrdio da je pronađeno još dvoje mrtvih, kao i da se za „nekima" i dalje traga.
Nije mogao da kaže o koliko ljudi je reč.
U nedelju uveče crkva je i dalje bila „raščišćavana" posle velike štete koja joj je naneta, dodao je.
„Stotine" su prisustvovale službi u nedelju oko 10.25 pre podne po lokalnom vremenu, kada je napadač uleteo u objekat vozilom, rekao je Renje.
Počeo je da puca iz oružja nalik automatskoj puški, „ispalivši nekoliko šaržera u ljude koji su bili u crkvi", dodao je šef policije.
Policajci su odmah došli na mesto napada i „ramenjivali su vatru sa napadačem, da bi ga potom neutralisali", potvrdio je Renje.
Sanford je ubijen u 10.33 po lokalnom vremenu, osam minuta pošto je započeo napad.
„Još pokušavamo da utvrdimo kada, gde i kako je tačno izbio požar u crkvi", rekao je Renje.
Napadač je koristio zapaljivu supstancu, najverovatnije benzin, da izazove požar, rekli su iz lokalnih vlasti.
Renje je pohvalio i „herojstvo" prisutnih vernika, koji su u crkvi sakrili decu tokom pucnjave.
- On broji masovne pucnjave u Americi: „Ranije sam pamtio imena, sada ne... Nema više gde da stane"
- Kako Amerikanci menjaju stil života zbog straha od masovnih pucnjava
- Šta je potrebno da se zajednica oporavi posle masovne pucnjave - američko iskustvo
Istražitelji pretražuju kuću osumnjičenog i ispituju sadržaj njegovog telefona u nastojanju da utvrde motiv napada.
Sanford je ranije bio američki marinac, izvestila je televizija CBS, partner BBC-ja.
Istragu vodi Federalni istažni biro (FBI), učestvuju i tim za krizne situacije, stručnjaci za deaktivaciju bombi i drugi, rekao je Reuben Kolman, specijalni agent i šef FBI u Detroitu.
Bezbednosne službe su na terenu ispitale i dodatne pretnje od bombi na više drugih lokacija, potvrdila je Kim Veter, portparolka policije savezne američke države Mičigen.
„Odgovorili smo i očistili te lokacije", dodala je.
Potvrda da se napad dogodio i da je „više pojedinaca povređeno" stigla je i iz Crkve Isusa Hrista i svetaca sudnjeg dana.
„Molimo se za mir i izlečenje svih koji su bili tu", dodaju.
Ukupno 100 agenata FBI-ja učestvuje u istrazi, saopštili su iz policije Grand Blanka.
Ko su mormoni?
'Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana' je verski pokret nastao u Americi sredinom 19. veka.
Veruju u Hrista, ali je Mormonska knjiga za njih važnija od Biblije koju smatraju nepreciznom.
Mormoni zastupaju zdrav i umeren život - zabranjeno im je da piju kafu, čaj, alkohol, konzumiraju drogu i duvan, piše Britanika.
Veliku pažnju posvećuju bračnim zajednicama i rađanju dece.
Vernici su dužni da daju zajednici značajan deo prihoda, pa važe za bogatu grupu.
Crkva ima više od 16 miliona članova u 160 zemalja širom sveta.
Pogledajte video: Masovna pucnjava u američkoj školi
Tramp: 'Još jedan napad na hrišćane'
Američki predsednik Donald Tramp opisao je napad kao „još jedan napad na hrišćane u Sjedinjenim Američkim Državama".
Pem Bondi, američka javna tužiteljka, napisala je na Iksu da „ovakvo nasilje u verskom objektu slama srce i izaziva jezu".
Napad je osudila i guvernerka Mičigena Grečen Vitmer.
„Nasilje je neprihvatljivo bilo gde, a posebno na verskom mestu", rekla je.
Pucnjavu je „tragedijom" nazvao Mit Romni, bivši senator savezne države Jute i jedan od najistaknutijih mormonskih političara.
„Moja braća i sestre i njihova crkva bili su meta nasilja.
„Molim se za izlečenje i utehu", zaključio je Romni.
Smrtonosni napad u crkvi se dogodio samo nekoliko nedelja posle ubistva Čarlija Kirka, konzervativnog aktiviste i sledbenika Donalda Trampa, dok je razgovarao sa okupljenima u dvorištu Univerziteta u Juti.
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Pucnjava u hrišćanskoj školi u Tenesiju: Napadačica legalno kupila sedam komada vatrenog oružja
- Devojčica od 15 godina ubila dvoje i ranila šestoro u školi u Americi
- Četvoro ubijenih u pucnjavi u poslovnoj zgradi u Njujorku, među njima i policajac
(BBC News, 09.29.2025)