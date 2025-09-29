Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

BBC News pre 1 sat | Nadin Jusif - BBC Njuz

Najmanje četvoro ljudi je ubijeno, a osmoro je ranjeno kada je naoružani napadač automobilom uleteo u crkvu u Mičigenu, počeo da puca i zapalio taj objekat, saopštili su iz lokalne policije.

Napad na mormonsku Crkvu Isusa Hrista i svetaca sudnjeg dana i Grand Blanku, gradiću udaljenom 100 kilometara od Detroita, dogodio se dok su stotine vernika prisustvovale nedeljnoj službi.

Osumnjičen je Tomas Džejkob Senford, 40-godišnjak iz Bartona u Mičigenu, koga u policajci ubili posle napada na parkingu ovog verskog objekta.

Incident se tretira kao „čin usmerenog nasilja", ali motiv još nije poznat, kažu lokalne vlasti.

Heem Vaniawala/Reuters

Dve žrtve su podlegle povredama pošto su upucane, saopštio je Vilijam Renje, šef policije u Grand Blanku.

Kasnije je potvrdio da je pronađeno još dvoje mrtvih, kao i da se za „nekima" i dalje traga.

Nije mogao da kaže o koliko ljudi je reč.

U nedelju uveče crkva je i dalje bila „raščišćavana" posle velike štete koja joj je naneta, dodao je.

„Stotine" su prisustvovale službi u nedelju oko 10.25 pre podne po lokalnom vremenu, kada je napadač uleteo u objekat vozilom, rekao je Renje.

Počeo je da puca iz oružja nalik automatskoj puški, „ispalivši nekoliko šaržera u ljude koji su bili u crkvi", dodao je šef policije.

Policajci su odmah došli na mesto napada i „ramenjivali su vatru sa napadačem, da bi ga potom neutralisali", potvrdio je Renje.

Sanford je ubijen u 10.33 po lokalnom vremenu, osam minuta pošto je započeo napad.

„Još pokušavamo da utvrdimo kada, gde i kako je tačno izbio požar u crkvi", rekao je Renje.

Napadač je koristio zapaljivu supstancu, najverovatnije benzin, da izazove požar, rekli su iz lokalnih vlasti.

Renje je pohvalio i „herojstvo" prisutnih vernika, koji su u crkvi sakrili decu tokom pucnjave.

Istražitelji pretražuju kuću osumnjičenog i ispituju sadržaj njegovog telefona u nastojanju da utvrde motiv napada.

Sanford je ranije bio američki marinac, izvestila je televizija CBS, partner BBC-ja.

Istragu vodi Federalni istažni biro (FBI), učestvuju i tim za krizne situacije, stručnjaci za deaktivaciju bombi i drugi, rekao je Reuben Kolman, specijalni agent i šef FBI u Detroitu.

Bezbednosne službe su na terenu ispitale i dodatne pretnje od bombi na više drugih lokacija, potvrdila je Kim Veter, portparolka policije savezne američke države Mičigen.

„Odgovorili smo i očistili te lokacije", dodala je.

Potvrda da se napad dogodio i da je „više pojedinaca povređeno" stigla je i iz Crkve Isusa Hrista i svetaca sudnjeg dana.

„Molimo se za mir i izlečenje svih koji su bili tu", dodaju.

Ukupno 100 agenata FBI-ja učestvuje u istrazi, saopštili su iz policije Grand Blanka.

Ko su mormoni?

'Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana' je verski pokret nastao u Americi sredinom 19. veka.

Veruju u Hrista, ali je Mormonska knjiga za njih važnija od Biblije koju smatraju nepreciznom.

Mormoni zastupaju zdrav i umeren život - zabranjeno im je da piju kafu, čaj, alkohol, konzumiraju drogu i duvan, piše Britanika.

Veliku pažnju posvećuju bračnim zajednicama i rađanju dece.

Vernici su dužni da daju zajednici značajan deo prihoda, pa važe za bogatu grupu.

Crkva ima više od 16 miliona članova u 160 zemalja širom sveta.

Pogledajte video: Masovna pucnjava u američkoj školi

Tramp: 'Još jedan napad na hrišćane'

Američki predsednik Donald Tramp opisao je napad kao „još jedan napad na hrišćane u Sjedinjenim Američkim Državama".

Pem Bondi, američka javna tužiteljka, napisala je na Iksu da „ovakvo nasilje u verskom objektu slama srce i izaziva jezu".

Napad je osudila i guvernerka Mičigena Grečen Vitmer.

„Nasilje je neprihvatljivo bilo gde, a posebno na verskom mestu", rekla je.

Pucnjavu je „tragedijom" nazvao Mit Romni, bivši senator savezne države Jute i jedan od najistaknutijih mormonskih političara.

„Moja braća i sestre i njihova crkva bili su meta nasilja.

„Molim se za izlečenje i utehu", zaključio je Romni.

Smrtonosni napad u crkvi se dogodio samo nekoliko nedelja posle ubistva Čarlija Kirka, konzervativnog aktiviste i sledbenika Donalda Trampa, dok je razgovarao sa okupljenima u dvorištu Univerziteta u Juti.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.29.2025)