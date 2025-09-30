Ova zemlja je trenutno odsečena od sveta Prekinut internet i telekomunikacija, a ovo je razlog

Talibani u Avganistanu uveli su danas obustavu interneta i telekomunikacija širom zemlje, nekoliko nedelja nakon što su počeli da prekidaju optičke internet veze kako bi sprečili "nemoral"

Organizacija za praćenje bezbednosti i upravljanja na internetu NetBlocks navela je da se Avganistan suočava sa potpunim nestankom interneta jer talibanske vlasti preduzimaju mere za sprovođenje morala, prenosi BBC. Televizijske mreže koje su ranije emitovale program onlajn, više nisu dostupne na satelitskim mrežama, dok su kanali pod kontrolom talibana, kao što su Radio televizija Avganistana (RTA), Maarif i RTA Sport i dalje dostupni, prenosi Avganistan