Avganistan je upravo postao crna rupa! Talibani ugasili internet, niko ne uspeva da kontaktira Kabul

Pravda pre 23 minuta  |  CNN/Pravda
Avganistan je upravo postao crna rupa! Talibani ugasili internet, niko ne uspeva da kontaktira Kabul

Avganistan se u utorak suočio sa velikim nestankom interneta nakon što su vladajući talibani obećali da će prekinuti pristup kao deo suzbijanja „nemoralnih aktivnosti“, što je izazvalo strah od dalje izolacije miliona ljudi koji žive pod njihovom sve strožom vlašću.

Internet nadzorna organizacija Netblocks saopštila je kasno u ponedeljak da je više mreža u Avganistanu isključeno i da su pogođene i telefonske usluge, što je rezultiralo, kako je navedeno, „potpunim nestankom interneta“ u zemlji od 43 miliona stanovnika. Avganistanci u inostranstvu rekli su za CNN da nisu mogli da kontaktiraju članove porodice u zemlji, a podaci o letovima u utorak ujutru pokazali su da je otkazano nekoliko dolaznih letova za Kabul. „Od juče nema
Ključne reči

InternetTalibaniCNNAvganistanKabul

