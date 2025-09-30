Vozači, oprez! Dve vremenske pojave otežavaju vožnju, oglasio se AMSS

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnim prelazima na uzlazu i izlazu iz Srbije nema zadržavanja.

Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, vozila na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavaju se do 180 minuta, Sremskoj Rači 120 minuta i Kelebiji 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila. Kako navodi AMSS, magla može otežavati vožnju na pojedinim deonicama puteva u Sremu i