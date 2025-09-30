BBC vesti na srpskom

Nikol Kidman i Kit Urban se razvode posle skoro 20 godina braka

Par ima dvoje dece, a u braku su od 2006.

BBC News pre 14 minuta  |  Kristal Hejz - BBC Njuz, Los
Kit Urban i Nikol Kidman poziraju fotoreporterima na crvenom tepihu
Getty Images
Kit Urban i Nikol Kidman su se venčali 2006.

Australijsko-američki par, glumica Nikol Kidman i muzičar Kit Urban su se rastali posle skoro 20 godina braka, rekao je izvor za BBC.

Par ima dvoje dece, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14).

Oskarovka i kantri muzičar, četvorostruki dobitnik Gremija, bili su u braku su od juna 2006. godine.

TMZ je prvi objavio vest i citirao izvore koji su rekli da par živi odvojeno od leta i da Kidman nije bila ta koja je bila za razdvajanje.

Izvor BBC-ja je to potvrdio.

Razlog rastave nije jasan.

Kidman i Urban, koji su oboje odrasli u Australiji, prošli su kroz uspone i padove tokom skoro dve decenije partnerstva.

Doživeli su vrhunce, obe zvezde su osvajale nagrade i bile nominovane za najviša priznanja u filmskoj i muzičkoj industriji.

Tokom godina, podržavali su i bodrili jedno drugo, redovno se pojavljivajući zajedno na dodelama nagrada i holivudskim premijerama.

Bilo je i mračnih dana u njihovom braku.

Mesecima posle venčanja, Urban se prijavio na rehabilitaciju od zavisnosti od droga i alkohola.

I on i Kidman su rekli da su njegove borbe sa zavisnošću ojačale njihovu vezu.

Kidman i nekoliko njegovih bliskih prijatelja uticali su da ode na rehabilitaciju, a Urban je govorio da mu je to promenilo život.

„Sada kada pomislim na to, shvatam da me je Nik mnogo toga naučila, koliko je stvari donela u moj život i otvorila mi oči na mnogo načina“, rekao je 2010. godine u emisiji „Šou Opre Vinfri".

„Ovo je najbolji period mog života", dodao je.

Par je viđen zajedno ovog juna na utakmici Svetskog klupskog fudbalskog prvenstva u Nešvilu, u Tenesiju.

Prethodno su se pojavili zajedno u maju kada je Urban dobio nagradu Akademije kantri muzike.

Fotografisani su kako se ljube i drže za ruke i delovali su kao srećan par.

Nikol Kidman, zvezda mnogih filmova, prethodno je bila udata za glumca Toma Kruza.

Bili su zajedno više od 10 godina i imaju dvoje dece.

Razveli su se 2001. godine.

