Nikol Kidman i Kit Urban se razvode posle skoro 20 godina braka
Par ima dvoje dece, a u braku su od 2006.
Australijsko-američki par, glumica Nikol Kidman i muzičar Kit Urban su se rastali posle skoro 20 godina braka, rekao je izvor za BBC.
Par ima dvoje dece, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14).
Oskarovka i kantri muzičar, četvorostruki dobitnik Gremija, bili su u braku su od juna 2006. godine.
TMZ je prvi objavio vest i citirao izvore koji su rekli da par živi odvojeno od leta i da Kidman nije bila ta koja je bila za razdvajanje.
Izvor BBC-ja je to potvrdio.
Razlog rastave nije jasan.
Kidman i Urban, koji su oboje odrasli u Australiji, prošli su kroz uspone i padove tokom skoro dve decenije partnerstva.
Doživeli su vrhunce, obe zvezde su osvajale nagrade i bile nominovane za najviša priznanja u filmskoj i muzičkoj industriji.
Tokom godina, podržavali su i bodrili jedno drugo, redovno se pojavljivajući zajedno na dodelama nagrada i holivudskim premijerama.
Bilo je i mračnih dana u njihovom braku.
Mesecima posle venčanja, Urban se prijavio na rehabilitaciju od zavisnosti od droga i alkohola.
I on i Kidman su rekli da su njegove borbe sa zavisnošću ojačale njihovu vezu.
Kidman i nekoliko njegovih bliskih prijatelja uticali su da ode na rehabilitaciju, a Urban je govorio da mu je to promenilo život.
„Sada kada pomislim na to, shvatam da me je Nik mnogo toga naučila, koliko je stvari donela u moj život i otvorila mi oči na mnogo načina“, rekao je 2010. godine u emisiji „Šou Opre Vinfri".
„Ovo je najbolji period mog života", dodao je.
Par je viđen zajedno ovog juna na utakmici Svetskog klupskog fudbalskog prvenstva u Nešvilu, u Tenesiju.
Prethodno su se pojavili zajedno u maju kada je Urban dobio nagradu Akademije kantri muzike.
Fotografisani su kako se ljube i drže za ruke i delovali su kao srećan par.
Nikol Kidman, zvezda mnogih filmova, prethodno je bila udata za glumca Toma Kruza.
Bili su zajedno više od 10 godina i imaju dvoje dece.
Razveli su se 2001. godine.
(BBC News, 09.30.2025)