Oglasili se iz JP "Putevi Srbije": Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

Blic pre 1 sat
Oglasili se iz JP "Putevi Srbije": Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

JP Putevi Srbije saopštili su da od utorka počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save kod Sremske Rače kako bi bilo potvrđeno da je obezbeđena njegova puna nosivost i stabilnost mosta.

Ispitivanje će se vršiti u 6 faza, posebno za svaku konstrukciju, u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. Armirano-betonske prilazne konstrukcije opterećuju se sa po 6 kamiona težine 35 tona, a čelične konstrukcije sa po 8 kamiona težine 42 tone. Nakon postavljanja mernih uređaja, prvo se sprovodi statičko ispitivanje, tako što se most opterećuje vozilima definisane težine i karakteristikama prema unapred definisanoj šemi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Završen most na Savi kod Sremske Rače, sutra počinju ispitivanja probnim opterećenjem

Završen most na Savi kod Sremske Rače, sutra počinju ispitivanja probnim opterećenjem

Danas pre 4 sati
Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Zastrašujuće projekcije: Prosečan stanovnik Srbije za 30 godina biće pred penzijom! Dva dela Srbije će se prepoloviti i tu…

Zastrašujuće projekcije: Prosečan stanovnik Srbije za 30 godina biće pred penzijom! Dva dela Srbije će se prepoloviti i tu nije kraj lošim vestima

Blic pre 16 minuta
Novosadski maturanti pozivaju na odavanje pošte poginulima pod nadstrešnicom, u sredu na Trg uslobode

Novosadski maturanti pozivaju na odavanje pošte poginulima pod nadstrešnicom, u sredu na Trg uslobode

Moj Novi Sad pre 10 minuta
Oglasili se iz JP "Putevi Srbije": Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

Oglasili se iz JP "Putevi Srbije": Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

Blic pre 1 sat
„Neraspoređen u vladi, ali raspoređen u kriminalnim strukturama“: Sagovornici Danasa o dolasku Novaka Nedića na protest protiv…

„Neraspoređen u vladi, ali raspoređen u kriminalnim strukturama“: Sagovornici Danasa o dolasku Novaka Nedića na protest protiv blokada

Danas pre 4 sati
Vremeplov: Rođen Milan Rakić

Vremeplov: Rođen Milan Rakić

RTV pre 4 sati