Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Nišu najavili protest povodom 11 meseci od pada nadstrešnice

Blic pre 3 sata
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Nišu najavili su na mreži "X" protest pod nazivom "334 dana" koji će se održati 1. oktobra povodom 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad.

Kako je najavljeno, okupljanje je u 18.30 časova na dve lokacije: kružni tok kod pekare “Gricko” i raskrsnica kod Ureda, nakon čega će se obe kolone uputiti do prostorija SNS-a u Vojvode Mišića gde će biti održani govori, studentski performans, kao i 16 minuta tišine u znak sećanja na nastradale. "Protest je planiran kao miran i tih, bez muzike i preterane buke", stoji u objavi Pravnog fakulteta u blokadi u Nišu na društvenoj mreži X.
