Kako izgleda Trampov mirovni plan za Gazu, za koji kaže da će doneti „večni mir na Bliskom istoku“?

Bela kuća objavila je dugo najavljivani mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa za Gazu.

Prema predlogu, Izrael se obavezuje da neće okupirati niti anektirati Gazu, a cilj plana je stvaranje „deradikalizovane zone bez terora“ koja neće predstavljati pretnju svojim susedima. Kako prenosi Klix, plan predviđa trenutno okončanje rata ukoliko obe strane prihvate predlog, uz povlačenje izraelskih snaga, oslobađanje talaca i sveobuhvatan proces obnove Gaze pod međunarodnim nadzorom. Američki predsednik Donald Tramp je nakon završenog sastanka s Benjaminom