Kako izgleda Trampov mirovni plan za Gazu, za koji kaže da će doneti „večni mir na Bliskom istoku“?

Danas pre 17 minuta  |  Klix
Kako izgleda Trampov mirovni plan za Gazu, za koji kaže da će doneti „večni mir na Bliskom istoku“?

Bela kuća objavila je dugo najavljivani mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa za Gazu.

Prema predlogu, Izrael se obavezuje da neće okupirati niti anektirati Gazu, a cilj plana je stvaranje „deradikalizovane zone bez terora“ koja neće predstavljati pretnju svojim susedima. Kako prenosi Klix, plan predviđa trenutno okončanje rata ukoliko obe strane prihvate predlog, uz povlačenje izraelskih snaga, oslobađanje talaca i sveobuhvatan proces obnove Gaze pod međunarodnim nadzorom. Američki predsednik Donald Tramp je nakon završenog sastanka s Benjaminom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Makron pozdravio Trampov mirovni plan za Gazu

Makron pozdravio Trampov mirovni plan za Gazu

Danas pre 52 minuta
"Hamas nema drugog izbora": Makron pozdravio Trampovu posvećenost okončanju rata u Gazi: "Moraće da slede ovaj plan"

"Hamas nema drugog izbora": Makron pozdravio Trampovu posvećenost okončanju rata u Gazi: "Moraće da slede ovaj plan"

Blic pre 42 minuta
"Ovo je naša crvena linija": Oglasio se Hamas o Trampovom planu: "Nismo videli nikakav zvanični dokument"

"Ovo je naša crvena linija": Oglasio se Hamas o Trampovom planu: "Nismo videli nikakav zvanični dokument"

Blic pre 1 sat
"Mi ćemo završiti: Posao!" Netanjahu poslao poruku Hamasu nakon sastanka u Beloj kući: Više volimo lakši način, ali mora se…

"Mi ćemo završiti: Posao!" Netanjahu poslao poruku Hamasu nakon sastanka u Beloj kući: Više volimo lakši način, ali mora se uraditi

Blic pre 1 sat
Netanjahu se na sastanku sa Trampom izvinio Kataru zbog napada na Hamas u Dohi

Netanjahu se na sastanku sa Trampom izvinio Kataru zbog napada na Hamas u Dohi

Danas pre 2 sata
(Mapa) bela kuća objavila kako će Gaza izgledati u budućnosti: Ovo su detalji mirovnog plana: Dve stavke ključne

(Mapa) bela kuća objavila kako će Gaza izgledati u budućnosti: Ovo su detalji mirovnog plana: Dve stavke ključne

Blic pre 2 sata
Dogovor o primirju u Gazi ‘bliži nego ikada’, kaže Tramp posle sastanka sa Netanjahuom

Dogovor o primirju u Gazi ‘bliži nego ikada’, kaže Tramp posle sastanka sa Netanjahuom

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokBela kućaDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Segregacija iza bodljikavih žica

Segregacija iza bodljikavih žica

Radar pre 12 minuta
Kome se priviđa Majdan

Kome se priviđa Majdan

Radar pre 12 minuta
Toni Bler: Plan za Gazu je smeo i inteligentan

Toni Bler: Plan za Gazu je smeo i inteligentan

Danas pre 2 minuta
Ubio ženu jer se ugojila posle trudnoće! Dete odveo kod svojih roditelja, a suprugu raskomadao: Uhapšen je u hotelu u pokušaju…

Ubio ženu jer se ugojila posle trudnoće! Dete odveo kod svojih roditelja, a suprugu raskomadao: Uhapšen je u hotelu u pokušaju samoubistva

Blic pre 12 minuta
Kako izgleda Trampov mirovni plan za Gazu, za koji kaže da će doneti „večni mir na Bliskom istoku“?

Kako izgleda Trampov mirovni plan za Gazu, za koji kaže da će doneti „večni mir na Bliskom istoku“?

Danas pre 17 minuta