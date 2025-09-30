Netanjahu tvrdi da u razgovorima sa Trampom uopšte nije prihvatio palestinsku državu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu negirao je danas prihvatanje principa palestinske države nakon što je predsednik Donald Tramp predstavio svoj mirovni plan za Pojas Gaze. “Nikako, i to nije napisano u sporazumu”, rekao je Netanjahu u videu objavljenom na njegovom Telegram nalogu, odgovarajući tako na pitanje da li je “prihvatio palestinsku državu”. “Jedna stvar je jasno stavljena do znanja (u razgovoru sa Trampom): čvrsto ćemo se protiviti palestinskoj