Netanjahu sada kaže ne!

B92 pre 1 sat
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu negirao je danas prihvatanje principa palestinske države nakon što je predsednik Donald Tramp predstavio svoj mirovni plan za Pojas Gaze.

"Nikako, i to nije napisano u sporazumu", rekao je Netanjahu u videu objavljenom na njegovom Telegram nalogu, odgovarajući tako na pitanje da li je "prihvatio palestinsku državu". "Jedna stvar je jasno stavljena do znanja (u razgovoru sa Trampom): čvrsto ćemo se protiviti palestinskoj državi", dodao je Netanjahu. Plan za Gazu koji je predstavio Tramp predviđa da bi se, na kraju, "uslovi konačno mogli ispuniti da bi se otvorio kredibilan put ka samoopredeljenju i
