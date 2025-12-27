Rusija: Izvršen noćni napad na energetska postrojenja i vojna preduzeća Ukrajine

RTV pre 51 minuta  |  Tanjug
MOSKVA - Ruski vojni zvaničnici objavili su da su tokom noći pokrenuli masovni udar, koristeći raketni sistem Kinžal, na ukrajinske objekte energetske infrastrukture i vojno-industrijske komplekse, kao odgovor na akcije Kijeva.

Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su uveče pokrenule masovni udar koristeći oružje dugog dometa, precizno bazirano sa kopna, u vazduhu i na moru, uključujući hipersonične aerobalističke rakete 'kinžal', kao i bespilotne letelice, na objekte energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
