Rusija: Izvršen noćni napad na energetska postrojenja i vojna preduzeća Ukrajine

Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su uveče pokrenule masovni udar koristeći oružje dugog dometa, precizno bazirano sa kopna, u vazduhu i na moru, uključujući hipersonične aerobalističke rakete 'kinžal', kao i bespilotne letelice, na objekte energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.