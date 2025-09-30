Šta tačno predviđa plan za posleratnu Gazu - investicije ili kolonizaciju na čelu sa Tonijem Blerom?

Plan za posleratnu upravu Gaze, pod mogućim vođstvom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, marginalizovaće ključne palestinske političke ličnosti, dok će istovremeno dati značajnu moć njenom predsedniku u većini ključnih pitanja, prema procurelom poverljivom predlogu.

Plan koji ima dvadeset i jednu tačku, u koji su uvid imali Gardijan i Haarec u Izraelu, predviđa da će međunarodni zvaničnici nadgledati upravljanje i obnovu posleratne Gaze, dok će Palestinci biti svedeni na sporedne uloge. Takođe predlaže osnivanje agencije za promociju investicija i ekonomski razvoj u Gazi koja bi uključivala "javno-privatna partnerstva i mešovite finansijske instrumente" s ciljem obezbeđivanja "komercijalno održivih prinosa" za investitore.