Šta tačno predviđa plan za posleratnu Gazu - investicije ili kolonizaciju na čelu sa Tonijem Blerom?

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Guardian
Šta tačno predviđa plan za posleratnu Gazu - investicije ili kolonizaciju na čelu sa Tonijem Blerom?

Plan za posleratnu upravu Gaze, pod mogućim vođstvom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, marginalizovaće ključne palestinske političke ličnosti, dok će istovremeno dati značajnu moć njenom predsedniku u većini ključnih pitanja, prema procurelom poverljivom predlogu.

Plan koji ima dvadeset i jednu tačku, u koji su uvid imali Gardijan i Haarec u Izraelu, predviđa da će međunarodni zvaničnici nadgledati upravljanje i obnovu posleratne Gaze, dok će Palestinci biti svedeni na sporedne uloge. Takođe predlaže osnivanje agencije za promociju investicija i ekonomski razvoj u Gazi koja bi uključivala "javno-privatna partnerstva i mešovite finansijske instrumente" s ciljem obezbeđivanja "komercijalno održivih prinosa" za investitore.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Ministarstvo zdravlja u Gazi: Od početka rata 453 osobe umrle od gladi

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Ministarstvo zdravlja u Gazi: Od početka rata 453 osobe umrle od gladi

Euronews pre 5 sati
Turska se vraća u program F-35, ali ne odustaje od svog lovca pete generacije KAAN

Turska se vraća u program F-35, ali ne odustaje od svog lovca pete generacije KAAN

Aero.rs pre 6 sati
Netanjahu tvrdi da u razgovorima sa Trampom uopšte nije prihvatio palestinsku državu

Netanjahu tvrdi da u razgovorima sa Trampom uopšte nije prihvatio palestinsku državu

Serbian News Media pre 7 sati
Đurić: Srbija podržava mirovnu inicijativu Trampa za Pojas Gaze

Đurić: Srbija podržava mirovnu inicijativu Trampa za Pojas Gaze

Radio sto plus pre 7 sati
Netanjahu negira da je trampu rekao da prihvata palestinsku državu! Izraelski premijer kaže da to nije napisano u sporazumu o…

Netanjahu negira da je trampu rekao da prihvata palestinsku državu! Izraelski premijer kaže da to nije napisano u sporazumu o Gazi predstavljenom u Beloj kući

Kurir pre 8 sati
Netanjahu sada kaže ne!

Netanjahu sada kaže ne!

B92 pre 7 sati
Netanjahu o planu sa Trampom: Izrael ostaje, ali jedna stvar je isključena

Netanjahu o planu sa Trampom: Izrael ostaje, ali jedna stvar je isključena

Večernje novosti pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Toni BlerIzraelPalestinaGardijanGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Danas pre 7 minuta
Uhapšen osumnjičeni za izazivanje eksplozije na gasovodu Severni tok

Uhapšen osumnjičeni za izazivanje eksplozije na gasovodu Severni tok

Danas pre 57 minuta
Zemljotres magnitude 6,9 kod Filipina

Zemljotres magnitude 6,9 kod Filipina

Danas pre 1 sat
Tramp dao Hamasu rok od tri – četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu

Tramp dao Hamasu rok od tri – četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu

Danas pre 2 sata
Orban poručio Tusku: Igrate se sa životima miliona Evropljana

Orban poručio Tusku: Igrate se sa životima miliona Evropljana

Pravda pre 6 minuta