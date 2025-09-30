Đurić: Srbija podržava mirovnu inicijativu Trampa za Pojas Gaze

Đurić je to rekao na konferenciji za medije povodom jučerašnjeg sastanka premijera Izraela Benjamina Netanjahua u Vašingtonu s Trampom koji mu je predstavio svoj predlog mirovnog sporazuma za Gazu što je Netanjahu prihvatio.

Na sastanku s ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom koji je u poseti Srbiji, Đurić je rekao i da je dvojni državljanin Srbije i Izraela Alon Ohel više od 800 dana u zarobljeništvu palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze “u uslovima strahovitim za ljudsko biće” i ukazao da “ne postoji opravdanje da svi taoci ne budu odmah oslobođeni”. Izraelski ministar je Đuriću zahvalio što “glasno govori o tome”. Sar je rekao da se “Izrael na sedam frontova bori za