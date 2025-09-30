Toni Bler: Plan za Gazu je smeo i inteligentan

Bivši britanski premijer Toni Bler prokomentarisao je mirovni plan koji je predstavila Trampova administracija. „Plan je hrabar i inteligentan“, rekao je Toni Bler za BBC.

Dodaje da on „može okončati rat, doneti trenutno olakšanje Gazi, pružiti šansu za svetliju i bolju budućnost njenom narodu, uz istovremeno obezbeđivanje apsolutne i trajne bezbednosti Izraela i oslobađanje svih talaca“, prenosi N1. Bler je naveo da je plan „najbolja šansa“ da se rat završi nakon skoro dve godine. Podsetimo, Donald Tramp predstavio je danas svoj plan za Gazu, koji je Benjamin Netanjahu prihvatio. Tramp je najavio „Odbor za mir“, na čijem čelu će