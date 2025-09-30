Od sutra minimalna zarada 58.630 dinara

Forbes pre 25 minuta  |  Agencije
Od sutra minimalna zarada 58.630 dinara

Od sutra, 1. oktobra, minimalna zarada u Srbiji biće povećana za 9,4 odsto i iznosiće 58.630 dinara (500 evra).

Cena radnog sata biće povećana sa 308 na 337 dinara. Ministar finansija Siniša Mali rekao je za RTS da je Vlada Srbije sa sindikatima i poslodavcima dogovorila još jedno redovno povećanje minimalca, od 1. januara 2026, u iznosu od 10,1 odsto. „To znači da će minimalna zarada od 1. januara biti 551 evro. Kumulativno, to je povećanje od 37 odsto, što se do sada nikada u istoriji nije dogodilo tokom jedne godine“, kazao je Mali. Beta
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Mali: Prosveti i zdravstvu od sutra veće plate

Mali: Prosveti i zdravstvu od sutra veće plate

Morava info pre 2 sata
Zdravstvenim radnicima i prosvetarima od sutra veće plate, raste i minimalna zarada

Zdravstvenim radnicima i prosvetarima od sutra veće plate, raste i minimalna zarada

Stav.life pre 2 sata
Panika odlazećeg režima ili izborna kampanja? Vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti

Panika odlazećeg režima ili izborna kampanja? Vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti

Pravda pre 2 sata
Plate u zdravstvu i prosveti od 1. oktobra veće za pet odsto

Plate u zdravstvu i prosveti od 1. oktobra veće za pet odsto

Biznis.rs pre 2 sata
Od sutra u prosveti i zdravstvu vanredno povećanje plata za pet odsto

Od sutra u prosveti i zdravstvu vanredno povećanje plata za pet odsto

RTK pre 3 sata
Mali: Od sutra minimalna zarada veća za 9,4 odsto

Mali: Od sutra minimalna zarada veća za 9,4 odsto

OK radio pre 3 sata
Mali: Od sutra minimalna zarada veća za 9,4 odsto, o NIS-u razgovaramo i sa Rusima i Amerikancima

Mali: Od sutra minimalna zarada veća za 9,4 odsto, o NIS-u razgovaramo i sa Rusima i Amerikancima

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVlada SrbijeSindikatSiniša Maliradniciminimalac

Ekonomija, najnovije vesti »

Jovanović na Belgrade Women’s Conference – Rise 2025

Jovanović na Belgrade Women’s Conference – Rise 2025

Alo pre 1 minut
Ko može da spasi NIS od sankcija

Ko može da spasi NIS od sankcija

Politika pre 0 minuta
RAZGOVOR S POVODOM! Dalibor Tošić, Boemska potkovica! Sajmovi će poželet brendove, a brendova više biti neće!

RAZGOVOR S POVODOM! Dalibor Tošić, Boemska potkovica! Sajmovi će poželet brendove, a brendova više biti neće!

Plus online pre 50 minuta
U Srbiji u avgustu više turista, ali manje noćenja nego u isto vreme prošle godine

U Srbiji u avgustu više turista, ali manje noćenja nego u isto vreme prošle godine

Nova ekonomija pre 30 minuta
Tri načina da obrišete hipoteku sa stana koji želite da kupite

Tri načina da obrišete hipoteku sa stana koji želite da kupite

Kamatica pre 1 sat