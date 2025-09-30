Od sutra minimalna zarada 58.630 dinara

Od sutra, 1. oktobra, minimalna zarada u Srbiji biće povećana za 9,4 odsto i iznosiće 58.630 dinara (500 evra).

Cena radnog sata biće povećana sa 308 na 337 dinara. Ministar finansija Siniša Mali rekao je za RTS da je Vlada Srbije sa sindikatima i poslodavcima dogovorila još jedno redovno povećanje minimalca, od 1. januara 2026, u iznosu od 10,1 odsto. „To znači da će minimalna zarada od 1. januara biti 551 evro. Kumulativno, to je povećanje od 37 odsto, što se do sada nikada u istoriji nije dogodilo tokom jedne godine“, kazao je Mali. Beta