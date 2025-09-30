Mali: Prosveti i zdravstvu od sutra veće plate

Morava info pre 29 minuta  |  RTS
Mali: Prosveti i zdravstvu od sutra veće plate

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od sutra, 1. oktobra plate u prosveti i zdravstvu biti vanredno povećane za pet odsto, a minimalna zarada za 9,4 odsto.

Mali je rekao da su od početka godine plate u prosveti povećane 11 odsto i podsetio da je prvo vanredno povećanje od pet odsto bilo 1. marta. Naveo je da će sa ovim povećanjem plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biti veća od 106.000 dinara. Mali je rekao da će prosečna plata medicinske sestre biti veća od 90.000 dinara, a da će osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći 170.000
