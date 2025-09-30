Zdravstvenim radnicima i prosvetarima od sutra veće plate, raste i minimalna zarada

Od sutra, 1. oktobra, zaposleni u zdravstvu, kao i nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama, dobiće uvećane plate za pet odsto, najavila je Vlada Srbije.

Istovremeno,biće povećana i minimalna zarada. Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država spremna da iznese ovo vanredno povećanje i najavio dodatna uvećanja zarada i penzija u narednom periodu. „Prosečna plata u Srbiji premašiće 1.000 evra u decembru, dok će minimalna zarada od januara 2026. godine iznositi 551 evro“, rekao je Mali na RTS-u. On je dodao da je sa sindikatima i poslodavcima već dogovoreno novo redovno povećanje