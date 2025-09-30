Zdravstvenim radnicima i prosvetarima od sutra veće plate, raste i minimalna zarada

Stav.life pre 7 sati  |  STAV
Zdravstvenim radnicima i prosvetarima od sutra veće plate, raste i minimalna zarada

Od sutra, 1. oktobra, zaposleni u zdravstvu, kao i nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama, dobiće uvećane plate za pet odsto, najavila je Vlada Srbije.

Istovremeno,biće povećana i minimalna zarada. Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država spremna da iznese ovo vanredno povećanje i najavio dodatna uvećanja zarada i penzija u narednom periodu. „Prosečna plata u Srbiji premašiće 1.000 evra u decembru, dok će minimalna zarada od januara 2026. godine iznositi 551 evro“, rekao je Mali na RTS-u. On je dodao da je sa sindikatima i poslodavcima već dogovoreno novo redovno povećanje
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Od sutra vanredno povećanje minimalne zarade i plata u prosveti i zdravstvu

Od sutra vanredno povećanje minimalne zarade i plata u prosveti i zdravstvu

RTV pre 1 sat
Mali: Od sutra vanredno povećanje minimalne zarade i plata; Od 1. decembra rastu i penzije

Mali: Od sutra vanredno povećanje minimalne zarade i plata; Od 1. decembra rastu i penzije

B92 pre 1 sat
Od sutra vanredno povećanje plata u ovim sektorima Mali: Povećava se i minimalna zarada, od 1. decembra rastu i penzije

Od sutra vanredno povećanje plata u ovim sektorima Mali: Povećava se i minimalna zarada, od 1. decembra rastu i penzije

Alo pre 2 sata
Siniša Mali: Od sutra prosveta i zdravstvo sa pet odsto višim platama

Siniša Mali: Od sutra prosveta i zdravstvo sa pet odsto višim platama

In medija pre 3 sata
Od sutra minimalna zarada 58.630 dinara

Od sutra minimalna zarada 58.630 dinara

Forbes pre 5 sati
Mali: Prosveti i zdravstvu od sutra veće plate

Mali: Prosveti i zdravstvu od sutra veće plate

Morava info pre 6 sati
Panika odlazećeg režima ili izborna kampanja? Vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti

Panika odlazećeg režima ili izborna kampanja? Vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti

Pravda pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaRTSVlada SrbijeSindikatProsečna platazdravstvoSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Predsednica Pokrajinske vlade i gradonačelnik Soluna o jačanju saradnje

Predsednica Pokrajinske vlade i gradonačelnik Soluna o jačanju saradnje

RTV pre 21 minuta
Digitalk Niš 2025 Warmup – osvoji besplatne karte za DigiTalk

Digitalk Niš 2025 Warmup – osvoji besplatne karte za DigiTalk

Južne vesti pre 36 minuta
Bazeni i tereni umesto privrednih zona - Plan za gradnju sportsko rekreativnog kompleksa u opštini Rakovica na javnom uvidu

Bazeni i tereni umesto privrednih zona - Plan za gradnju sportsko rekreativnog kompleksa u opštini Rakovica na javnom uvidu

Ekapija pre 21 minuta
Otkriven pun magacin Nutele bez papira! Ne sme u prodaju, a zakon ne dozvoljava da se neotvorene tegle bace

Otkriven pun magacin Nutele bez papira! Ne sme u prodaju, a zakon ne dozvoljava da se neotvorene tegle bace

Kurir pre 21 minuta
Završena saga oko tendera za izgradnju autobuske stanice na Novom Beogradu: Posao od 57 miliona evra dobili Jadran i firme…

Završena saga oko tendera za izgradnju autobuske stanice na Novom Beogradu: Posao od 57 miliona evra dobili Jadran i firme Dragoljuba Zbiljića

Nova pre 36 minuta