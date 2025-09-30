Dnevni horoskop za 30. septembar: Ovnovima ugroženo zdravlje, Device u problemu sa partnerom, a Ribe sastanče

Ovaj dan pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće pozitivnu atmosferu na poslu i konstruktivan razgovor sa saradnicima, a nekim horoskopskim znacima moguće je javljanje respiratornih infekcija.

Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš dnevni horoskop. OVAN Tokom ovog dana bićete u situaciji da revidirate jednu svoju poslovnu saradnju. Dogovor sa saradnicima pretrpeće promenu. Sve više razmišljate o osobi koju ste upoznali preko prijatelja. Očekuje vas sastanak. Zdravlje bi moglo da bude ugroženo usled preterane izloženosti stresnim situacijama. BIK Nova zaduženja na poslu zahtevaju ovladavanje novim znanjima, pa možete proći kroz period edukacije.