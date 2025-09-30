Ovaj čovek poreklom iz Novog Sada je garant trampovog plana za gazu! Amerikance uverio da će podržati Netanjahua, sada još da se arapske zemlje pobrinu za Hamas

Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu predstavili su sinoć plan šefa Bele kuće za Pojas Gaze, čije ostvarenje, barem kada je u pitanju Izrael, zavisi od opozicionog političara poreklom Novog Sada. „Istorijski dan, potencijalno jedan od najvažnijih dana ikada u civilizaciji." BBC navodi da je Tramp ovim rečima počeo konferenciju za medije koju je u Beloj kući držao zajedno sa Netanjahuom. Primirje u Gazi je „bliže nego ikada",