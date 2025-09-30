Ovo je prvi muž Suzane Mančić: Bio u grupi Sedmorica mladih, a njoj pričao da je "niko nije hteo"

Voditeljka Suzana Mančić ima dve prelepe ćerke, koje je dobila iz svog prvog braka sa Nebojšom Kunićem.

Suzana je svojevremeno ispričala kako se ljubav između Nebojše i nje rodila iz velikog prijateljstva 1989. godine, a on je bio član tada popularnog benda "Sedmorica mladih". Nakon samo osam godina braka Suzana i Nebojša su se razveli, a jedina, pa ipak, neraskidiva veza među njima ostale su ćerke Natalija i Teodora. "Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane", izjavila je jednom prilikom i otkrila da ju je prvi suprug omalovažavao,