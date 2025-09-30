Netanjahu tvrdi da u razgovorima sa Trampom uopšte nije prihvatio palestinsku državu

NIN pre 54 minuta  |  Beta
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu negirao je danas prihvatanje principa palestinske države nakon što je predsednik Donald Tramp predstavio svoj mirovni plan za Pojas Gaze. "Nikako, i to nije napisano u sporazumu", rekao je Netanjahu u videu objavljenom na njegovom Telegram nalogu, odgovarajući tako na pitanje da li je "prihvatio palestinsku državu". "Jedna stvar je jasno stavljena do znanja (u razgovoru sa Trampom): čvrsto ćemo se protiviti palestinskoj
Serbian News Media pre 19 minuta
Kurir pre 29 minuta
Danas pre 39 minuta
Euronews pre 54 minuta
Kurir pre 1 sat
Politika pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
