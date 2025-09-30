Pozadina emisije „Važne stvari“ koja je izazvala lavinu: Dobili smo konačno objašnjenje

Nova pre 1 sat  |  Autor: Ana Marković
Nova pre 1 sat  |  Autor: Ana Marković

U emisiji za decu “Važne stvari”, koja se već drugu sezonu emituje na Radio-televiziji Srbije, u poslednjoj epizodi jedan pametni dvanaestogodišnji dečak je, pričajući o tome kako privremeno nema časove u školi, objasnio da je to zbog blokada “jer se studenti bore za pravdu”.

Njegove nevine, dečje reči, izazvale su međutim lavinu u delu javnosti, nakon čega se oglasila produkcijska kuća o konceptu emisije, a mama briljantnog dečaka Leona, za Nova.rs kaže da je ponosna na svoje dete koje slobodno misli i govori. Nakon premijernog emitovanja pomenute epizode, društvenim mrežama raširio se samo jedan njen deo, u kojem vidimo dečaka koji sedi u stolici za friziranje i priča kako u školi nema časove zbog blokada i protesta. Napominjemo da je
