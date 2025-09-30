Zašto je izjava dečaka o studentima pokrenula buru, a kad Vučić priča o pivu i rakiji s detetom - "to je ok"?

Jedna dečja izjava bila je dovoljna za lavinu - negativne komentare, protest ispred RTS, disciplinski postupak protiv urednice dečjeg programa i skup podrške njenih kolega.

Zašto je pominjanje studenata i borbe za pravdu toliko uzburkalo strasti? U serijalu koji se emituje na drugom programu javnog servisa, a u kojem su glavni likovi deca - jedan dečak je rekao "Studenti se bore za pravdu". Zbog te rečenice, repriza je otkazana, a urednica postala glavna meta. "Dete je izgovorilo i pokazalo da ima svoj integritet psihološki, da ima svoj etički stav, a mi smo ustvari u problemu kao društvo ako to tumačimo u neke negativne kontekste",