Zašto je izjava dečaka o studentima pokrenula buru, a kad Vučić priča o pivu i rakiji s detetom - "to je ok"?

N1 Info pre 2 sata  |  Jelena Mirković
Zašto je izjava dečaka o studentima pokrenula buru, a kad Vučić priča o pivu i rakiji s detetom - "to je ok"?

Jedna dečja izjava bila je dovoljna za lavinu - negativne komentare, protest ispred RTS, disciplinski postupak protiv urednice dečjeg programa i skup podrške njenih kolega.

Zašto je pominjanje studenata i borbe za pravdu toliko uzburkalo strasti? U serijalu koji se emituje na drugom programu javnog servisa, a u kojem su glavni likovi deca - jedan dečak je rekao "Studenti se bore za pravdu". Zbog te rečenice, repriza je otkazana, a urednica postala glavna meta. "Dete je izgovorilo i pokazalo da ima svoj integritet psihološki, da ima svoj etički stav, a mi smo ustvari u problemu kao društvo ako to tumačimo u neke negativne kontekste",
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Protest podrške Jeleni Popadić Sumić ispred RTS-a

Protest podrške Jeleni Popadić Sumić ispred RTS-a

RTS pre 4 sati
Upravni odbor RTS-a podnosi prijavu REM-u zbog emisije u kojoj dečak govori o studentima

Upravni odbor RTS-a podnosi prijavu REM-u zbog emisije u kojoj dečak govori o studentima

N1 Info pre 5 sati
UO RTS podnosi prijavu REM-u zbog „Važnih stvari“: Tvrde da emisija koju su emitovali narušava pravila o zaštiti maloletnika…

UO RTS podnosi prijavu REM-u zbog „Važnih stvari“: Tvrde da emisija koju su emitovali narušava pravila o zaštiti maloletnika

Nova pre 5 sati
Pozadina emisije „Važne stvari“ koja je izazvala lavinu: Dobili smo konačno objašnjenje

Pozadina emisije „Važne stvari“ koja je izazvala lavinu: Dobili smo konačno objašnjenje

Nova pre 5 sati
Klanšček: Frizerovom provokacijom dečak naveden da govori o političkim temama

Klanšček: Frizerovom provokacijom dečak naveden da govori o političkim temama

Vreme pre 5 sati
RTS tuži RTS: Upravni odbor najavio prijavu REM-u zbog dečije emisije

RTS tuži RTS: Upravni odbor najavio prijavu REM-u zbog dečije emisije

Nedeljnik pre 5 sati
RTS pokrenuo disciplinski postupak protiv urednice Dečjeg programa zbog dečaka koji je govorio o protestima

RTS pokrenuo disciplinski postupak protiv urednice Dečjeg programa zbog dečaka koji je govorio o protestima

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

U Italiji uhapšen lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović

U Italiji uhapšen lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović

Danas pre 10 minuta
Treći razgovor građana i investitora projekta Marina Dorćol o zaštiti od buke i očuvanju zelenila

Treći razgovor građana i investitora projekta Marina Dorćol o zaštiti od buke i očuvanju zelenila

Danas pre 50 minuta
Cene nafte pale nakon vesti o potencijalnim izgledima za prekid vatre u Gazi

Cene nafte pale nakon vesti o potencijalnim izgledima za prekid vatre u Gazi

Blic pre 45 minuta
Advokatica studenta Jovičića objašnjava šta znači odluka Evropskog suda

Advokatica studenta Jovičića objašnjava šta znači odluka Evropskog suda

Danas pre 1 sat
Đačke ekskurzije još skuplje ove godine, ima i pijanih vozača: Izlet 8.000, 2 noćenja 28.000 dinara - šta sve ulazi u cenu i…

Đačke ekskurzije još skuplje ove godine, ima i pijanih vozača: Izlet 8.000, 2 noćenja 28.000 dinara - šta sve ulazi u cenu i da li su nam deca bezbedna

Blic pre 2 sata