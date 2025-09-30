UO RTS podnosi prijavu REM-u zbog „Važnih stvari“: Tvrde da emisija koju su emitovali narušava pravila o zaštiti maloletnika

Nova pre 2 sata  |  Autor: Fonet
UO RTS podnosi prijavu REM-u zbog „Važnih stvari“: Tvrde da emisija koju su emitovali narušava pravila o zaštiti maloletnika…

Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS) saopštio je danas da će Regulatornom telu za elektronske medije (REM) podneti prijavu povodom emitovanja dečje emisije "Važne stvari" na Prvom programu, zbog povrede Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Upravni odbor RTS je na današnjoj sednici razmatrao dešavanja nastala povodom emitovanja dečje emisije „Važne stvari“ na Prvom programu 27. septembra u 12 časova i doneo odluku da podnese prijavu REM zbog povrede Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, navodi se u saopštenju koje je potpisao predsednik Upravnog odbora RTS Branislav Klanšček. Upravni odbor smatra da sadržaj emisije nije bio u skladu sa prethodno odobrenim
