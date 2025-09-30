Klanšček: Frizerovom provokacijom dečak naveden da govori o političkim temama

Zbog toga što je na RTS-u emitovana izjava dečaka koji je u frizerskoj stolici rekao da se „studenti bore za pravdu“ Upravni odbor RTS-a podneće prijavu REM-u

Upravni odbor Radio-televizije Srbije je na sednici u utorak razmatrao dešavanja nastala povodom emitovanja dečje emisije „Važne stvari“ na Prvom programu 27. septembra u 12 časova i doneo odluku da podnese prijavu Regulatornom telu za elektronske medije zbog povrede Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga. Prethodno su novinari RTS-a objavili da je protiv odgovorne urednice redakcije Dečjeg programa RTS Jelene Popadić Sumić, zbog