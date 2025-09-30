Tramp primio Netanjahua u Beloj kući, Sky News javlja: ‘Nije bilo počasne straže za njega‘

Nova pre 25 minuta  |  Autor: Agencije
Tramp primio Netanjahua u Beloj kući, Sky News javlja: ‘Nije bilo počasne straže za njega‘

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se nešto iza 17 sati s američkim predsednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući.

Očekivalo se da će američki predsednik tokom sastanka predstaviti svoj mirovni predlog za Gazu, nakon što je niz zapadnih čelnika priznalo palestinsku državu prkoseći američkom i izraelskom protivljenju. Cilj sastanka bio je, kako su ranije rekli zvaničnici, usaglašavanja okvira dogovora. Dok je Tramp pozdravljao Netanjahua, jedan od novinara je upitao: „Jeste li uvereni da će uskoro u Gazi zavladati mir?“, na što je Tramp odgovorio: „Jesam, vrlo sam uveren“,
Ključne reči

Bela kućaGaza

