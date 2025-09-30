Bler: Plan Bele kuće za okončanje rata u Gazi je smeo i inteligentan

To može okončati rat, doneti olakšanje Gazi, bolju budućnost za njen narod i trajnu bezbednost Izraela i oslobađanje svih talaca”, rekao je Bler

LONDON – Bivši britanski premijer Toni Bler pozdravio je danas mirovni plan koji je predložila administracija američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi. „Plan je smeo i inteligentan. To može okončati rat, doneti trenutno olakšanje Gazi, šansu za svetliju i bolju budućnost za njen narod, istovremeno osiguravajući apsolutnu i trajnu bezbednost Izraela i oslobađanje svih talaca”, rekao je Bler za Bi-Bi-Si. On je dodao da je plan Bele kuće „najbolja