Bler: Plan Bele kuće za okončanje rata u Gazi je smeo i inteligentan

Politika pre 3 sata
Bler: Plan Bele kuće za okončanje rata u Gazi je smeo i inteligentan

To može okončati rat, doneti olakšanje Gazi, bolju budućnost za njen narod i trajnu bezbednost Izraela i oslobađanje svih talaca”, rekao je Bler

LONDON – Bivši britanski premijer Toni Bler pozdravio je danas mirovni plan koji je predložila administracija američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi. „Plan je smeo i inteligentan. To može okončati rat, doneti trenutno olakšanje Gazi, šansu za svetliju i bolju budućnost za njen narod, istovremeno osiguravajući apsolutnu i trajnu bezbednost Izraela i oslobađanje svih talaca”, rekao je Bler za Bi-Bi-Si. On je dodao da je plan Bele kuće „najbolja
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Izrael: Lideri opozicije podržali Trampov plan za okončanje rata u Gazi

Izrael: Lideri opozicije podržali Trampov plan za okončanje rata u Gazi

Telegraf pre 3 sata
Toni Bler: Plan za Gazu je smeo i inteligentan

Toni Bler: Plan za Gazu je smeo i inteligentan

Danas pre 4 sati
Kako izgleda Trampov mirovni plan za Gazu, za koji kaže da će doneti „večni mir na Bliskom istoku“?

Kako izgleda Trampov mirovni plan za Gazu, za koji kaže da će doneti „večni mir na Bliskom istoku“?

Danas pre 4 sati
Katar potvrdio da se Izrael izvinio zbog napada u Dohi

Katar potvrdio da se Izrael izvinio zbog napada u Dohi

Politika pre 4 sati
Makron pozdravio Trampov mirovni plan za Gazu

Makron pozdravio Trampov mirovni plan za Gazu

Danas pre 5 sati
"Hamas nema drugog izbora": Makron pozdravio Trampovu posvećenost okončanju rata u Gazi: "Moraće da slede ovaj plan"

"Hamas nema drugog izbora": Makron pozdravio Trampovu posvećenost okončanju rata u Gazi: "Moraće da slede ovaj plan"

Blic pre 5 sati
"Ovo je naša crvena linija": Oglasio se Hamas o Trampovom planu: "Nismo videli nikakav zvanični dokument"

"Ovo je naša crvena linija": Oglasio se Hamas o Trampovom planu: "Nismo videli nikakav zvanični dokument"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Toni BlerOsiguranjeIzraelBela kućaLondonDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Severna Koreja ne odustaje: Kim Son Gjong pred UN objavio: "Nuklearno oružje je naše pravo i zaštita od agresije!"

Severna Koreja ne odustaje: Kim Son Gjong pred UN objavio: "Nuklearno oružje je naše pravo i zaštita od agresije!"

Blic pre 36 minuta
Kakvo blago na 90 kilometara od tirane: Stara je 1.700 godina, a zbog ovoga bi Albanija mogla da se obogati

Kakvo blago na 90 kilometara od tirane: Stara je 1.700 godina, a zbog ovoga bi Albanija mogla da se obogati

Blic pre 1 minut
Kim Son Gjong: Severna Koreja nikada neće da odustane od svog nuklearnog programa

Kim Son Gjong: Severna Koreja nikada neće da odustane od svog nuklearnog programa

Telegraf pre 51 minuta
"Namera Moskve je da potkopa jedinstvo u EU: Oglasio se Merc: Ruski rat je rat protiv naše demokratije i rat protiv naše…

"Namera Moskve je da potkopa jedinstvo u EU: Oglasio se Merc: Ruski rat je rat protiv naše demokratije i rat protiv naše slobode

Blic pre 1 sat
Podrška Evropske unije: Komesarka za proširenje Marta Kos u poseti Ukrajini

Podrška Evropske unije: Komesarka za proširenje Marta Kos u poseti Ukrajini

Blic pre 1 sat