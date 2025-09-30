Turska u timu posrednika koji se sastaje u Kataru

Trenutni prekid vatre i oslobađanje talaca

Turska će se pridružiti timu posrednika koji se danas sastaje u Kataru povodom rata u Gazi, saopštio je portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova. Dodao je i da je Katar zadovoljan bezbednosnim garancijama koje je dobio od Sjedinjenih Američkih Država nakon izraelskih napada na Dohu, prenosi Rojters. Američki predsednik Donald Tramp je juče predstavio plan od 20 tačaka za rešavanje situacije u Gazi. Dokument, između ostalog, poziva na trenutni prekid vatre