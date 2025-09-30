Uzbuna zbog ruskih balističkih raketa

Ukrajinska vojska proglasila vazdušnu opasnost

U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna pretnja od udara ruskih balističkih raketa, saopšteno je danas iz Vazduhoplovnih snaga ukrajinske vojske. ''Pretnja upotrebe balističkog naoružanja dolazi sa severa, u područjima gde je proglašena vazdušna uzbuna'', navodi se u saopštenju, javlja Ukrinform. Ranije danas ruski dronovi izvršili su napad na selo Černečina i ukrajinskoj Sumskoj oblasti, u kojima je, kako se navodi, ubijena četvoročlana porodica.