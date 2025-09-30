Sneg u Srbiji stiže ranije: Kada i gde će pasti?

Ove jeseni sneg u Srbiji stiže mesec dana ranije nego prošle godine, bar tako pokazuju prognoze meteorologa. Tokom prošle jeseni po prvi put se zabelilo na Kopaoniku, Zlatiboru i Tari 11. novembra, a meteorolozi najavljuju da ga u planinskim predelima možemo očekivati već ove nedelje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da će do subote 4. oktobra u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, na severozapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Obilne padavine očekuju se u četvrtak i petak u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije, dok u četvrtak ujutru na planinama jugozapadne Srbije najavljuju prelazak kiše u susnežicu i sneg. - Tokom dana se sneg očekuje i u planinskim predelima južne i