BIRN: Beogradski kol-centri prevarili ljude za 250 miliona evra, a na vrhu piramide - Izraelci

Grupa beogradskih kol-centara prevarila je ljude širom sveta za oko 250 miliona evra kroz lažne finansijske investicije.

Iza mreže povezanih firmi i investicionih platformi, među kojima je bio i sponzor engleskog FK Lids, trag vodi do Izraelca ranije osuđenog za pranje novca, otkrivaju BIRN i Investigate Europe. Beogradski kol-centri, koji su pod istragom srpskog i nemačkog tužilaštva, prema procenama je prevarila oko 70.000 ljudi nudeći lažne finansijske investicije, poput trgovine forexom i kriptovalutama. Operacija koju je vodio Europol sprovedena je na 22 lokacije u Srbiji,