BIRN: Kako su kol-centri iz Beograda pokrali 70.000 ljudi širom sveta

Vreme pre 3 sata
BIRN: Kako su kol-centri iz Beograda pokrali 70.000 ljudi širom sveta

Četiri beogradska kol-centra prevarila su žrtve u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Švajcarskoj, Austriji, kao i u Australiji i Kanadi, rezultat je istrage BIRN-a i Investigate Europe

Grupa beogradskih kol-centara prevarila je ljude širom sveta za oko 250 miliona evra kroz lažne finansijske investicije. Iza mreže povezanih firmi i investicionih platformi, među kojima je bio i sponzor engleskog FK Lids, trag vodi do Izraelca ranije osuđenog za pranje novca, otkrivaju BIRN i Investigate Europe. Na prvi pogled u kompaniji Olympus Prime nije bilo ničeg neobičnog. Smeštena u moderno dizajniranoj poslovnoj zgradi na Novom Beogradu, kompanija je delila
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

BIRN: Beogradski kol-centri prevarili ljude za 250 miliona evra, a na vrhu piramide - Izraelci

BIRN: Beogradski kol-centri prevarili ljude za 250 miliona evra, a na vrhu piramide - Izraelci

Radio 021 pre 3 sata
Izraelska veza: Beogradski kol-centri i lažne investicije koje su otele stotine miliona evra od žrtava

Izraelska veza: Beogradski kol-centri i lažne investicije koje su otele stotine miliona evra od žrtava

Jug press pre 2 sata
BIRN: Beogradski kol-centri prevarili ljude za oko 250 miliona evra

BIRN: Beogradski kol-centri prevarili ljude za oko 250 miliona evra

Danas pre 2 sata
Izraelska veza: Beogradski kol-centri i lažne investicije koje su otele stotine miliona evra od žrtava

Izraelska veza: Beogradski kol-centri i lažne investicije koje su otele stotine miliona evra od žrtava

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OlympusKanadaAustrijaVelika BritanijaNemačkaBIRNAustralija

Politika, najnovije vesti »

Đurić sa Sarom: Izrael jedan od najvećih prijatelja i ključnih strateških partnera

Đurić sa Sarom: Izrael jedan od najvećih prijatelja i ključnih strateških partnera

RTV pre 0 minuta
Vučić danas prima ambasadorku Danske Pernil Daler Kardel

Vučić danas prima ambasadorku Danske Pernil Daler Kardel

Blic pre 0 minuta
Istekao rok za prijavu za prevremene predsedničke izbore u Srpskoj: Prijavilo se pet stranaka i dva nezavisna kandidata

Istekao rok za prijavu za prevremene predsedničke izbore u Srpskoj: Prijavilo se pet stranaka i dva nezavisna kandidata

Blic pre 5 minuta
"Želeo sam da izgovorim rečenicu, ali nisam mogao": Glišić ispričao kako je izgledao trenutak kada je imao moždani udar: "Samo…

"Želeo sam da izgovorim rečenicu, ali nisam mogao": Glišić ispričao kako je izgledao trenutak kada je imao moždani udar: "Samo 25 minuta nakon toga su mi radili reanimaciju"

Blic pre 25 minuta
Đurić nakon sastanka sa izraelskim ministrom spolnih poslova: Srbija podržava mirovnu inicijativu za Gazu predsednika SAD

Đurić nakon sastanka sa izraelskim ministrom spolnih poslova: Srbija podržava mirovnu inicijativu za Gazu predsednika SAD

Danas pre 10 minuta