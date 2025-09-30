BIRN: Kako su kol-centri iz Beograda pokrali 70.000 ljudi širom sveta
Vreme pre 3 sata
Četiri beogradska kol-centra prevarila su žrtve u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Švajcarskoj, Austriji, kao i u Australiji i Kanadi, rezultat je istrage BIRN-a i Investigate Europe
Grupa beogradskih kol-centara prevarila je ljude širom sveta za oko 250 miliona evra kroz lažne finansijske investicije. Iza mreže povezanih firmi i investicionih platformi, među kojima je bio i sponzor engleskog FK Lids, trag vodi do Izraelca ranije osuđenog za pranje novca, otkrivaju BIRN i Investigate Europe. Na prvi pogled u kompaniji Olympus Prime nije bilo ničeg neobičnog. Smeštena u moderno dizajniranoj poslovnoj zgradi na Novom Beogradu, kompanija je delila