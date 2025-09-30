Izraelska veza: Beogradski kol-centri i lažne investicije koje su otele stotine miliona evra od žrtava

Grupa beogradskih kol-centara prevarila je ljude širom sveta za oko 250 miliona evra kroz lažne finansijske investicije.

Iza mreže povezanih firmi i investicionih platformi, među kojima je bio i sponzor engleskog FK Lids, trag vodi do Izraelca ranije osuđenog za pranje novca, otkrivaju BIRN i Investigate Europe. Na prvi pogled u kompaniji Olympus Prime nije bilo ničeg neobičnog. Smeštena u moderno dizajniranoj poslovnoj zgradi na Novom Beogradu, kompanija je delila prostor sa kineskim kulturnim centrom i luksuznim hotelom, piše BIRN. „Kancelarije su izgledale sasvim normalno, kao