Sutra u Novom Sadu još hladnije

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Sreda će u Novom Sadu biti još hladnija i malo tmurnija.

Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna dnevna 15 stepeni. Duvaće slab do umeren severni vetar. U četvrtak promenljivo oblačno i još hladnije. Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna dnevna 12 stepeni. Petka tmuran i moguća je kiša. Temperatura će biti od 6 do 13 stepeni. U subotu ponovo suvo i promenljivo oblačno, uz temperaturu od 6 do 16 stepeni. Nedelja će biti tmurna i moguća je kiša. Temperatura od 7 do 16 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 1.
