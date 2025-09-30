Nikol Kidman i Kit Urban raskinuli posle skoro 20 godina braka

RTS pre 3 sata
Nikol Kidman i Kit Urban raskinuli posle skoro 20 godina braka

Jedan od najdugovečnijih brakova u svetskom džet setu izgleda da je pred krajem. Nikol Kidman i Kit Urban odlučili su da se razdvoje nakon skoro 20 godina zajedničkog života, rekao je izvor Bi-Bi-Siju. Par ima dvoje dece – Sandej Rouz i Fejt Margaret.

Oskarovka i dobitnik četiri Gremija u braku su od juna 2006. godine, a vest o „problemima u raju“ prvi je objavio tabloid Ti-Em-Zi, pozivajući se na izvore koji tvrde da par živi odvojeno još od leta i da Kidman ne želi razdvajanje. Izvor Bi-Bi-Sija potvrdio je ove navode. Razlozi za njihov raskid za sada nisu poznati. Kidman i Urban, koji su oboje odrasli u Australiji, prošli su kroz uspone i padove tokom skoro dve decenije zajedničkog života. Doživeli su velike
