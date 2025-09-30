Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

RTS
Počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko Save kod Sremske Rače

Javno preduzeće "Putevi Srbije“ saopštilo je da od 30. septembra počinje ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save kod Sremske Rače kako bi bilo potvrđeno da je obezbeđena njegova puna nosivost i stabilnost mosta.

Ispitivanje će se vršiti u šest faza, posebno za svaku konstrukciju, u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. Armirano-betonske prilazne konstrukcije opterećuju se sa po šest kamiona težine 35 tona, a čelične konstrukcije sa po osam kamiona težine 42 tone, navode "Putevi Srbije". Nakon postavljanja mernih uređaja, prvo se sprovodi statičko ispitivanje, tako što se most opterećuje vozilima definisane težine i karakteristikama prema
