Građani i studenti se okupili ispred stanice Prokop

Beta pre 22 minuta

Više stotina studenata i građana okiupilo se ispred železničke stanice Prokop gde će dočekati grupu koja je iz centra grada krenula na obeleževanje 11 meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

Okupljeni građani i studenti su blokirali ulicu ispred stanice Prokop, a neki od građana nose srpske zastave, i zastave fakulteta.

Jedna kolona je ranije, ka stanici Prokop krenula iz centra grada.

Studenti u blokadi: Jedino zajedničkom akcijom moguća promena u društvu

Na današnjoj komemorativnoj šetnji povodom 11 meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, Studenti u blokadi su u Beogradu poručili da je jedino "zajedničkom akcijom" moguće dovesti do promena u društvu.

"Naša sudbina zavisi od naše spremnosti da kontrolišemo one koji smo izabrali, one kojima smo dali poverenje da vode našu državu. Zato mi, Studenti u blokadi poručujemo narodu Srbije da nastavi da deluje solidarno i da ćemo jedino zajedničkom akcijom uspeti da postignemo promene u društvu", rekla je jedna studentkinja.

(Beta, 01.10.2025)