(Foto, video) katastrofa na Filipinima: Zemljotres rušio zgrade, na desetine mrtvih

Broj žrtava u zemljotresu magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio centralne Filipine porastao je na 60, rekao je danas zvaničnik civilne zaštite.

On je na konferenciji za novinare napomenuo da broj žrtava ostaje "promenljiv" jer stižu novi izveštaji od službi za vanredne situacije, prenosi Rojters. Stotine naknadnih potresa pogodilo je grad Sebu od zemljotresa koji se dogodio prošle noći. Najmanje 225 takvih potresa zabeleženo je do 09.19 časova danas po lokalnom vremenu, prema podacima Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju. Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi izdao je saopštenje u