"Nijedna žena nije zaslužila ovo": Siniša Mali osudio napad na Sandru Božić: Želim joj brz i uspešan oporavak

Ministar finansija Siniša Mali najoštrije je osudio napad na potpredsednicu Pokrajinske vlade Sandru Božić i istakao da nijedna žena nije zaslužila ono što je danas doživela Božić.

Mali je dodao da fizički napadi na političke neistomišljenike zaslužuje najstrože kazne i veruje da će nadležne institucije što pre procesuirati počinioca. - Nijedna žena nije zaslužila ono što je danas doživela Sandra Božić, kao što ni Srbija nije zaslužila ovoliku količinu nasilja. Politika blokadera se zasniva na ugrožavanju pojedinaca, a to ne sme da bude društvo u kojem živimo. Osuđujem napad na koleginicu iz stranke i potpredsednicu Pokrajinske Vlade Sandru