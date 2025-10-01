Funkcionerka SNS Sandra Božić napadnuta na ulici, žena na motoru je udarala kroz prozor automobila

NIN pre 1 sat
Funkcionerka SNS Sandra Božić napadnuta na ulici, žena na motoru je udarala kroz prozor automobila

Sandra Božić, potpredsednica pokrajinske Vlade i članica predsedništva Srpske napredne stranke napadnuta je danas u Beogradu.

Božić je, kako su mediji ranije danas objavili, napadnuta na Voždovcu. Nepoznata počiniteljka je bila na motoru, dok je Sandra Božić bila u kolima. Prvo joj je, kako se navodi, udarala automobil, pa je kroz otvoren prozor krenula da udara i nju, čupa je za kosu i grebe. Kada je Božić upalila automobil, žena ju je jurila po ulici. "Tačno je, ulazim na rendgen. Molim vas da me pozovete kasnije", rekla je Sandra Božić za "Blic".
