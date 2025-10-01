Zbog obilnih padavina oglasio se i MUP: Važno upozorenje za sve: Ako se budete u riziku pozovite ovaj broj, a evo gde ne treba da idete

Blic pre 29 minuta
Zbog obilnih padavina oglasio se i MUP: Važno upozorenje za sve: Ako se budete u riziku pozovite ovaj broj, a evo gde ne treba…

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputio je hitno upozorenje građanima Srbije na nepovoljne vremenske uslove koji su najavljeni na teritoriji Srbije 2. i 3. oktobra.

Kako podsećaju, Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) izdao je upozorenje na obilne padavine koje se očekuju u četvrtak i petak, 2. i 3. oktobra, na području centralne i južne Srbije. Takođe, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. "Pripadnici Sektora za vanredne situacije intenzivno prate situaciju na terenu, obilaze potencijalno kritične tačke, pružaju savete građanima i u potpunoj su pripravnosti da reaguju ukoliko dođe do
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Naslovi.ai pre 9 minuta
Građanima Srbije stigla hitna SMS poruka zbog snežnog nevremena! Rhmz ne prestaje da niže upozorenja, narednih 48 sati je…

Građanima Srbije stigla hitna SMS poruka zbog snežnog nevremena! Rhmz ne prestaje da niže upozorenja, narednih 48 sati je ključno: "Budite na oprezu, pratite instrukcije"

Blic pre 29 minuta
Spremite kišobrane! Beograd će pogoditi pljusak, a u ovom delu Srbije će pasti sneg

Spremite kišobrane! Beograd će pogoditi pljusak, a u ovom delu Srbije će pasti sneg

Telegraf pre 13 minuta
Upozorenje za građane Šumadije

Upozorenje za građane Šumadije

RTK pre 59 minuta
Predstojeće padavine mogu prouzrokovati značajne probleme

Predstojeće padavine mogu prouzrokovati značajne probleme

RTK pre 1 sat
Hitno upozorenje Sektora za vanredne situacije za centralnu i južnu Srbiju

Hitno upozorenje Sektora za vanredne situacije za centralnu i južnu Srbiju

Gradski portal 018 pre 48 minuta
Jake padavine, bujice i odroni 2. i 3. oktobra u većem delu Srbije, pokrenut SMS sistem obaveštavanja

Jake padavine, bujice i odroni 2. i 3. oktobra u većem delu Srbije, pokrenut SMS sistem obaveštavanja

Sputnik pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPSMSRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

BLOG: Komemorativni skupovi širom Srbije - 11 meseci od pada nadstrešnice

BLOG: Komemorativni skupovi širom Srbije - 11 meseci od pada nadstrešnice

N1 Info pre 29 minuta
Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Naslovi.ai pre 9 minuta
NUNS osudio pretnje novinarima KoSSeva, Južnih vesti i Glasa Zaječara

NUNS osudio pretnje novinarima KoSSeva, Južnih vesti i Glasa Zaječara

N1 Info pre 18 minuta
Konstituisano Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja

Konstituisano Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja

N1 Info pre 13 minuta
NUNS: Nove pretnje i zastrašivanja stvaraju atmosferu linča i podstiču na ugrožavanje bezbednosti novinara

NUNS: Nove pretnje i zastrašivanja stvaraju atmosferu linča i podstiču na ugrožavanje bezbednosti novinara

Ist media pre 13 minuta