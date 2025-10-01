Zbog obilnih padavina oglasio se i MUP: Važno upozorenje za sve: Ako se budete u riziku pozovite ovaj broj, a evo gde ne treba da idete

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputio je hitno upozorenje građanima Srbije na nepovoljne vremenske uslove koji su najavljeni na teritoriji Srbije 2. i 3. oktobra.

Kako podsećaju, Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) izdao je upozorenje na obilne padavine koje se očekuju u četvrtak i petak, 2. i 3. oktobra, na području centralne i južne Srbije. Takođe, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. "Pripadnici Sektora za vanredne situacije intenzivno prate situaciju na terenu, obilaze potencijalno kritične tačke, pružaju savete građanima i u potpunoj su pripravnosti da reaguju ukoliko dođe do