Od danas povećanje plata u prosveti i zdravstvu za 5 odsto, veći i minimalac

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Od danas povećanje plata u prosveti i zdravstvu za 5 odsto, veći i minimalac

U Srbiji će od danas plate u prosveti i zdravstvu biti veće za pet odsto, a minimalna zarada uvećana sa dosadašnjih 457 na 500 evra ili za 9,4 odsto.

Sa ovim vanrednim povećanjem, plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biće veća od 106.000 dinara. Prosečna plata medicinske sestre sada će biti veća od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći će 170.000 dinara. Od početka godine plate u prosveti povećane su za 11 odsto, a prvo vanredno povećanje od pet odsto u ovoj godini bilo je 1. marta. Očekuje se i redovno
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Plate u zdravstvu i prosveti od danas više 5%, minimalna zarada skače 9,4%

Plate u zdravstvu i prosveti od danas više 5%, minimalna zarada skače 9,4%

Ozon pre 5 minuta
Plate u prosveti i zdravstvu veće za 5 odsto, a minimalac iznosi 500 evra

Plate u prosveti i zdravstvu veće za 5 odsto, a minimalac iznosi 500 evra

RTV pre 1 sat
Povećane plate u prosveti i zdravstvu, veći i minimalac

Povećane plate u prosveti i zdravstvu, veći i minimalac

Vreme pre 34 minuta
Plate u prosveti i zdravstvu veće za 5 odsto: Minimalac od danas 500 evra

Plate u prosveti i zdravstvu veće za 5 odsto: Minimalac od danas 500 evra

Blic pre 50 minuta
Stiglo vanredno povećanje Minimalna plata u Srbiji od danas 500 evra rastu i zarade u prosveti i zdravstvu; Penzije veće 12,2…

Stiglo vanredno povećanje Minimalna plata u Srbiji od danas 500 evra rastu i zarade u prosveti i zdravstvu; Penzije veće 12,2 odsto

Dnevnik pre 35 minuta
Plate u zdravstvu i prosveti od danas veće za pet odsto, minimalac za 9,4 odsto

Plate u zdravstvu i prosveti od danas veće za pet odsto, minimalac za 9,4 odsto

Radio 021 pre 1 sat
Plate u prosveti i zdravstvu u Srbiji od danas veće za pet odsto, veći i minimalac

Plate u prosveti i zdravstvu u Srbiji od danas veće za pet odsto, veći i minimalac

Sputnik pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaProsečna platazdravstvoPovećanje Plataminimalna zarada

Ekonomija, najnovije vesti »

CLS: Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

CLS: Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

N1 Info pre 14 minuta
Od danas skuplja struja: Detaljan cenovnik po tarifama i zonama

Od danas skuplja struja: Detaljan cenovnik po tarifama i zonama

N1 Info pre 4 minuta
Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

Nova pre 9 minuta
Šta kaže novi zakon – legalizacija ili samo uknjižba nekretnina?

Šta kaže novi zakon – legalizacija ili samo uknjižba nekretnina?

Biznis.rs pre 14 minuta
Poskupela struja u Srbiji

Poskupela struja u Srbiji

Vesti online pre 14 minuta