Od danas skuplja struja: Izračunali smo poskupljenje za sve tri tarife

Sa prvim danom oktobra, za građane Srbije stigle su i nove, više cene električne energije.

Pored opšteg poskupljenja od 6,6 odsto, počela je i primena novog pravila o nižoj granici za ulazak u najskuplju, crvenu tarifnu zonu. Zato smo napravili računicu poskupljenja za domaćinstavo sa malom potrošnjom ali i one koji troše više i ulaze u „plavu“ i crvenu“ zonu. KOLIKO je poskupljenje za „zelenu“ zonu? Analizirali smo račun tročlanog domaćinstva koje živi u stanu od 60 kvadrata sa centralnim grejanjem. Njihova mesečna potrošnja u avgustu iznosila je oko