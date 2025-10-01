MINIMALNA ZARADA OD DANAS VEĆA: Uvećane plate i u zdravstvu i prosveti

Pirotske vesti pre 1 sat
MINIMALNA ZARADA OD DANAS VEĆA: Uvećane plate i u zdravstvu i prosveti

Od danas u Srbiji važi nova minimalna cena rada, koja je povećana sa 308 na 337 dinara po radnom času, što predstavlja rast od oko 9,4 odsto.

Danas stupa na snagu i vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu. Minimalna zarada od 1. januara 2025. uvećana je za 13,7 odsto, a sada raste za novih 9,4 odsto. To znači da će za mesec sa 184 radna sata minimalna zarada iznositi 62.008 dinara neto, dok će za 160 radnih sati ona biti 53.920 dinara. Od početka 2026. godine sledi još jedno, redovno povećanje od 10,1 odsto, čime će minimalac iznositi 551 evro. Istovremeno, od danas stupa na snagu i najavljeno
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

Od danas se plate u prosveti i zdravstvu povećavaju za pet odsto, veći i minimalac

Od danas se plate u prosveti i zdravstvu povećavaju za pet odsto, veći i minimalac

Moj Novi Sad pre 23 minuta
Povećan minimalac i plate u zdravstvu i prosveti

Povećan minimalac i plate u zdravstvu i prosveti

Plus online pre 58 minuta
Od danas za 5 odsto veće plate u prosveti i zdravstvu

Od danas za 5 odsto veće plate u prosveti i zdravstvu

Bujanovačke pre 1 sat
Lekar-specijalista preći će 170.000 dinara, medicinske sestre 90.000! Evo kolike su plate po zanimanja posle povećanja od danas…

Lekar-specijalista preći će 170.000 dinara, medicinske sestre 90.000! Evo kolike su plate po zanimanja posle povećanja od danas

Blic pre 48 minuta
Koliki minimalac radnici dobijaju od oktobra – iznosi po mesecima

Koliki minimalac radnici dobijaju od oktobra – iznosi po mesecima

Ozon pre 1 sat
Plate u zdravstvu i prosveti od danas više 5%, minimalna zarada skače 9,4%

Plate u zdravstvu i prosveti od danas više 5%, minimalna zarada skače 9,4%

Ozon pre 3 sata
Od danas više zarade u javnom sektoru, minimalac skočio za 9,4 odsto

Od danas više zarade u javnom sektoru, minimalac skočio za 9,4 odsto

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Prosvetazdravstvo

Ekonomija, najnovije vesti »

Koliki udarac za državni budžet bi bile sankcije NIS-u?

Koliki udarac za državni budžet bi bile sankcije NIS-u?

Kamatica pre 18 minuta
Američke sankcije NIS-u: Kada i da li će stupiti na snagu

Američke sankcije NIS-u: Kada i da li će stupiti na snagu

BBC News pre 18 minuta
Epl, Gugl i Meta biće optuženi u SAD zbog promovisanja ilegalnog kockanja

Epl, Gugl i Meta biće optuženi u SAD zbog promovisanja ilegalnog kockanja

RTV pre 8 minuta
PKS: U toku prijave poslodavaca za dualno obrazovanje

PKS: U toku prijave poslodavaca za dualno obrazovanje

N1 Info pre 18 minuta
Stigla odluka iz Vašingtona u vezi sa odlaganjem sankcija prema NIS

Stigla odluka iz Vašingtona u vezi sa odlaganjem sankcija prema NIS

Nova pre 23 minuta