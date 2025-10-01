MINIMALNA ZARADA OD DANAS VEĆA: Uvećane plate i u zdravstvu i prosveti
Pirotske vesti pre 1 sat
Od danas u Srbiji važi nova minimalna cena rada, koja je povećana sa 308 na 337 dinara po radnom času, što predstavlja rast od oko 9,4 odsto.
Danas stupa na snagu i vanredno povećanje plata u prosveti i zdravstvu. Minimalna zarada od 1. januara 2025. uvećana je za 13,7 odsto, a sada raste za novih 9,4 odsto. To znači da će za mesec sa 184 radna sata minimalna zarada iznositi 62.008 dinara neto, dok će za 160 radnih sati ona biti 53.920 dinara. Od početka 2026. godine sledi još jedno, redovno povećanje od 10,1 odsto, čime će minimalac iznositi 551 evro. Istovremeno, od danas stupa na snagu i najavljeno