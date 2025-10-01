Novi popusti EPS-a za domaćinstva

Plus online pre 1 sat  |  Pirot Plus Online
Novi popusti EPS-a za domaćinstva

Za sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, „Elektroprivreda Srbije“ od računa za oktobar omogućava popust od sedam odsto.

Prvi korak je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa. To mogu da urade na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs. Procedura za izbor e- računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu. Tako štede papir i svoje vreme i nema više čekanja poštara, a ujedno daju svoj doprinos očuvanju životne sredine. Naredni korak je da izmire svoj račun do
Otvori na plusonline.rs

Povezane vesti »

Od danas struja skuplja za 6,6 odsto: Pomera se i granica za ulazak u crvenu zonu

Od danas struja skuplja za 6,6 odsto: Pomera se i granica za ulazak u crvenu zonu

Nova ekonomija pre 23 minuta
Od danas skuplja struje, menja se i granica za crvenu zonu

Od danas skuplja struje, menja se i granica za crvenu zonu

Stav.life pre 18 minuta
EPS: Popust od sedam odsto za e-račun i plaćanje do 20. u mesecu

EPS: Popust od sedam odsto za e-račun i plaćanje do 20. u mesecu

Biznis.rs pre 8 minuta
Od 1. oktobra nova cena električne energije za domaćinstva i male kupce

Od 1. oktobra nova cena električne energije za domaćinstva i male kupce

Plus online pre 1 sat
Od danas skuplja struja, menja se i granica za crvenu zonu

Od danas skuplja struja, menja se i granica za crvenu zonu

Kamatica pre 58 minuta
EPS daje i popust od 7 odsto za domaćinstva koja pređu na e-račun i plate do 20. u mesecu

EPS daje i popust od 7 odsto za domaćinstva koja pređu na e-račun i plate do 20. u mesecu

Nedeljnik pre 38 minuta
Poskupela struja: Kako do popusta?

Poskupela struja: Kako do popusta?

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSElektroprivreda SrbijeIzbori

Regioni, najnovije vesti »

Od danas struja skuplja za 6,6 odsto: Pomera se i granica za ulazak u crvenu zonu

Od danas struja skuplja za 6,6 odsto: Pomera se i granica za ulazak u crvenu zonu

Nova ekonomija pre 23 minuta
Srbija prvak Balkana u planinarskoj orijentaciji. Borani se okitili srebrom

Srbija prvak Balkana u planinarskoj orijentaciji. Borani se okitili srebrom

Ist media pre 3 minuta
Folonline: Policijska racija u Končulju

Folonline: Policijska racija u Končulju

Vranje news pre 3 minuta
Od sutra tople probe

Od sutra tople probe

RTK pre 18 minuta
Od danas skuplja struje, menja se i granica za crvenu zonu

Od danas skuplja struje, menja se i granica za crvenu zonu

Stav.life pre 18 minuta