RINA pre 43 minuta
Napadnuta Sandra Božić na ulici: Oglasio se Jovanov - to je umobolni napad blokaderskih nasilnika, tome više neće biti mesta u našoj zemlji Beograd – Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, Milenko Jovanov osudio je fizički napad na Sandru Božić nazvavši ga kukavičkim i sramnim činom koji zaslužuje najoštriju osudu. - Ali to nije dovoljno. Zahtevam reakciju nadležnih državnih organa kako protiv samog učinioca ovog umobolnog napada, tako i
NIN pre 28 minuta
Serbian News Media pre 23 minuta
Dnevnik pre 28 minuta
Blic pre 53 minuta
Mondo pre 38 minuta
Euronews pre 53 minuta
N1 Info pre 2 sata
Blic pre 28 minuta
Danas pre 3 minuta
Danas pre 1 sat
N1 Info pre 8 minuta
Blic pre 32 minuta