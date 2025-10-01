Napadnuta Sandra Božić na ulici: Oglasio se Jovanov - to je umobolni napad blokaderskih nasilnika, tome više neće biti mesta u našoj zemlji Beograd – Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, Milenko Jovanov osudio je fizički napad na Sandru Božić nazvavši ga kukavičkim i sramnim činom koji zaslužuje najoštriju osudu. - Ali to nije dovoljno. Zahtevam reakciju nadležnih državnih organa kako protiv samog učinioca ovog umobolnog napada, tako i