Bez zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci na izlazu čekaju do 240 minuta

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, a teretna vozila se na izlazu iz zemlje zadržavaju od 120 do 240 minuta.

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju 180 minuta, na Kelebiji, Šidu i Sremskoj Rači 120 minuta, a najduže na Batrovcima - 240 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nastavlja se period jesenjih promenljivih uslova vožnje u kojima